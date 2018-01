Agencia

ARKANSAS, Estados Unidos.- Estudiantes de ciencias de octavo grado en el estado de Arkansas recurrieron a una impresora 3D para crear una pata protésica para un pato, indica Excélsior en su portal web.

Los estudiantes crearon la pata en el laboratorio de tecnología ambiental y espacial de la secundaria Armorel para un pato de ocho meses llamado Peg.

La dueña de Peg, Patsy Smith, dijo a la televisora KAIT que cuando encontró el ave, una tortuga aparentemente le había mordido la pata.

También te puede interesar: Niño dedica canción de 'Coco' a su hermanita muerta (video)

Dijo que la pierna se irritó más a medida que Peg crecía. Los estudiantes se acercaron después de escuchar que Smith estaba buscando una manera de ayudar a Peg, y le hicieron la propuesta de construirle una nueva pata con una impresora 3D.

Students in Arkansas used a 3-D printer to create a prosthetic leg for a duck found without a foot https://t.co/PGf3HSUX4s pic.twitter.com/RM8ivYtvT5

La directora del laboratorio Alicia Bell dijo que se necesitaron unos 30 intentos antes de que los estudiantes Matthew Cook, Darshan Patel y Abby Simmons construyeran una prótesis apropiada.

Smith dijo que Peg ahora camina y corre como un pato normal.

Los medios locales hicieron del pato una celebridad, acudiendo a su hogar para realizarle 'entrevistas' y el progreso de su nueva pata:

WATCH: Peg the duck is back on his feet thanks to a 3D prosthetic leg Arkansas teens made for him.



We'll have more of Peg's story tonight on @nbcnightlynews. pic.twitter.com/iRACmQ1Lfm