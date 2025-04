Payaso exhibe a familia por no pagarle por su show

El payaso conocido como Talachitas se volvió viral tras difundirse un video en el que reclama el pago de sus servicios como animador en una fiesta infantil en Acatzingo, Puebla.

En el clip, el comediante expresa su molestia al llegar al evento y descubrir que los contratantes no estaban dispuestos a liquidar el monto acordado previamente.

Según el propio comediante, una familia lo contactó para presentarse como Talachitas en una celebración, y acordaron un precio por el espectáculo. Como parte del trato, recibió un depósito de mil pesos para apartar la fecha.

Sin embargo, al momento de llegar al domicilio donde se celebraba el evento, la situación cambió. Al pedir el pago restante, es decir, 9 mil pesos más, surgió el conflicto.

"Ya me hicieron venir hasta acá y no me quieren liquidar. Está fácil, sólo páguenme", se escucha decir a Talachitas en el video que fue compartido en redes sociales.

El comediante mostró capturas de pantalla en las que aseguraba que el precio total había sido claramente especificado, por lo que exigía el cumplimiento del acuerdo.

Por su parte, los organizadores del evento argumentaron que pensaban que el costo total era de mil pesos, no un anticipo.

Una mujer, aparentemente encargada de la contratación, respondió:

“Cómo crees que te vamos a liquidar semejante cantidad… 10 mil, ni que fueras qué”.

Otro de los presentes incluso recriminó al comediante por aceptar solo mil pesos y no haber exigido 50% por adelantado, además de insultarlo.

Ante la negativa de pago y los insultos recibidos, Talachitas optó por retirarse sin presentar su show. Aunque intentó explicar que todo estaba en el acuerdo inicial, los anfitriones del evento se mostraron molestos y se negaron a escucharlo.

El incidente provocó una amplia discusión en redes sociales. Algunos usuarios criticaron al comediante por no dejar en claro el total del pago y no exigir un contrato formal, mientras que otros defendieron su postura y cuestionaron a la familia por no cumplir con lo pactado.

La situación generó un debate sobre la informalidad en la contratación de artistas para eventos y la falta de claridad en los acuerdos verbales o vía mensajes.

(Con información de redes sociales)