Pelea de vacacionistas de Tepito en Acapulco desata los mejores memes

A través de redes sociales se volvió viral un video este Viernes Santo en el que supuestos vacacionistas de Tepito, en la Ciudad de México, pelean con comerciantes de Acapulco, lo que desató memes en distintas plataformas de internet.

En el video se observa cómo los comerciantes de la zona de Caleta persiguen a sillazos a los tepiteños, quienes entre gritos amenazan a los acapulqueños.

Tras volver viral el video, los usuarios de redes no dudaron en compartir memes.

