Reportera anuncia la muerte por sobredosis... ¡de su hija!

ESTADOS UNIDOS.- Aunque en todo el mundo el tema de las drogas es un asunto delicado en Estados Unidos a últimos años lo es más.

El país americano tiene el desafortunado honor de liderar el consumo de opioides. De acuerdo con cifras dadas por la BBC, por cada millón de ciudadanos se toman casi 50 mil dosis todos los días.

Aunque el objetivo de los fármacos como codeína o morfina es aliviar el dolor, muchas personas se enganchan rápidamente y siguen tomándolos aunque ya no sea necesario medicamente.

En 2016 se llevó a cabo un censo que reveló que casi 64 mil estadounidenses murieron a causa de una sobredosis. Una media de 175 fallecimientos al día.

Recientemente la periodista Angela Kennecke compartió un video en su cuenta de Twitter en donde se muestra el momento en que reportó que su hija había muerto a causa de una sobredosis y buscaba crear conciencia contando su historia.

Durante la emisión en directo del canal KELO-TV de Dakota del Sur, la mujer compartió que su 'pequeña' de 21 años falleció en mayo por abusar de un potente opiáceo: el fentanilo.

En pocos días el video alcanzó 5 mil 'me gusta' y más de mil 400 retuits.

I'm issuing a personal plea to end the stigma surrounding addiction and a call for action regarding the opioid crisis! pic.twitter.com/Ayxlf43UQm