¿Son reales? Indigna video de perritos en tragamonedas

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales circula un video en el que presuntamente se usan a cachorros de perro como ‘premios’ en una máquina tragamonedas en las que comúnmente hay peluches; tras las imágenes, trascendió que la asociación Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) pidió este martes investigar el origen del controvertido clip.

De acuerdo con un tuit difundido por en la cuenta del portal de noticias RT en Español, el video fue presuntamente grabado en China y en él se observan perritos atrapados dentro de un cuadro de vidrio que sirve para ‘elegir’ lo que el brazo mecánico tomará como premio.

El clip fue compartido la semana pasada por el usuario de Twitter @BiologistDan, quien atribuye el origen a Japón, sin embargo, a juzgar por el idioma, varios internautas han asegurado que fue grabado el China.

Some of those puppies in that game in #Japan are real. WTF. RT. #BeKindToAnimals pic.twitter.com/7Bl8f2zRuU