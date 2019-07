Perros con cara de locos… así los capta este fotógrafo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ojos desorbitados, lenguas por fuera y orejas al aire, son algunas de las expresiones que retrata el fotógrafo Christian Vieler se especializa en momentos gloriosos de alegría, pero uno es su favorito: capta a los perros intentando atrapar comida al vuelo.

Las imágenes muestran las personalidades únicas de cada perro, y se pueden leer las emociones en sus divertidas caras. Vieler lleva desde 2013 documentando las reacciones de perros, y ahora las ha reunido en un libro llamado Treat!

Las cuentas de Facebook e Instagram de Vieler son muy populares, y sus seguidores siempre esperan impacientes la siguiente tanda de fotos. Los modelos están encantados de posar mientras reciban comida, y así todo el mundo gana.

"Comencé a hacer estas fotos por accidente, no lo había visto nunca antes y no lo planeaba. En 2013 recibí un flash para usar en exteriores y quería probarlo, pero estaba lloviendo. Quería comprobar sobre todo cómo captaba el movimiento, así que usé a mi perro Lotte para probarlo. El problema es que Lotte es un labrador muy tranquilo y no se quería mover. Así que para ello comencé a lanzarle golosinas para probar los ajustes adecuados a la hora de captar movimientos. Días después vi lo divertidas que eran algunas fotos", dijo el artista a boredpanda.