Cierran pescadería por "estafar" a clientes con ojos de plástico

Agencia

KUWAIT.- Es bien sabido que una de las características que deben buscar aquellos que quieren comprar pescado fresco es la claridad que el animal tiene en sus ojos. Por eso, una pescadería de Kuwait decidió resaltar la frescura de sus productos... con ojitos de plástico.

Videos e imágenes que ha circulado en WhatsApp muestra cómo varios pescados están en una cama de hielo con ojos de plástico que cubren sus ojos reales, indica el portal de noticias Milenio.

También te puede interesar: Mujer asegura que su perro es vegetariano y queda en ridículo

En uno de los videos se ve incluso cómo se resbala el ojo del pescado. Las imágenes, compartidas por el diario local Al Bayan, han desatado burlas entre los usuarios de redes sociales, quienes no pueden creer que los responsables de la tienda apostaran por ojos de plástico para vender pescado aparentemente fresco.

"Estoy muriendo de risa al imaginar a tu jefe diciéndote que tu trabajo es poner ojos saltones en pescados muertos".

IM CRYING LAUFHING AT HIS COULD YOU IMAGINE YOUR BOSS TELLING YOU YOUR JOB WAS TO STICK GOOGLY EYES ON DEAD FISH IM pic.twitter.com/7o8SZ1em5p