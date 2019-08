Pitbull lucha contra un tiburón para salvar a su dueño

Agencia

MÉXICO.- A finales de julio, James White fue a pescar a Bodega Bay, en el condado de Sonoma (California, EE.UU.) y dejó a su perro, un pitbull llamado Darby, en un automóvil cercano. En determinado momento, el hombre atrapó un tiburón gatopardo (Notorynchus cepedianus) de dos metros de largo y cuando trató de sacarle el anzuelo, el animal se aferró a su pierna, informa Newsweek.

El pescador no podía desprenderse del escualo, que atenazaba con fuerza su pierna, hiriéndole una arteria, y gritó con la esperanza de que alguno de los pescadores cercanos lo ayudara.

