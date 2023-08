Policía “influencer” de Zapopan es sancionado por video viral

Un policía de Zapopan que es considerado como un “influencer”, se encuentra bajo investigación administrativa después de subir un video a sus redes sociales donde presumía que había cometido varias faltas de tránsito.

"Ya me pasé como cinco semáforos y di una vuelta prohibida donde no debía darle, sentido contrario y todo porque se me estaba yendo el señor de los algodones",