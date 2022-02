Policía rescata a un perro de un auto en llamas

CASTLE ROCK, Estados Unidos.- Un agente policial está siendo elogiado por romper las ventanillas de una camioneta en llamas y rescatar a un perro asustado en un vecindario al sur de Denver.

El video de la cámara corporal del policía Michael Gregorek del condado Douglas, grabado el 22 de enero y difundido el jueves, muestra su llegada al lugar de los hechos en un momento en que salía humo por la ventanilla del conductor. El propietario grita frenéticamente que su perro Hank está dentro del vehículo cerrado.

Entonces Gregorek utiliza su porra retráctil para romper una ventanilla lateral y luego la trasera antes de sacar a Hank y llevarlo rápidamente hacia la nieve.

dijo Gregorek en una entrevista publicada por el departamento de policía.

Un vecino le dijo al agente que su esposa era veterinaria, pero para cuando ella llegó a casa, Hank ya estaba correteando y listo para jugar.

HEROIC RESCUE: Douglas County Sheriff's Deputy Michael Gregorek jumped into action to rescue a dog that was trapped inside a smoking car. Both Deputy Gregorek and the dog, Hank, are okay! ❤️



📸: Douglas County Sheriff's Office pic.twitter.com/hl5QtmlQiG