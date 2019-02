¿Agente serpiente? policías utilizan una para interrogatorio (video)

Agencia

INDONESIA.- La Policía de Papúa en Indonesia ha reconocido que sus agentes utilizaron una serpiente durante un interrogatorio para asustar a un hombre acusado de robo. Días antes en la Red se había vuelto viral un video que mostraba el hecho.

De acuerdo a RT, en las imágenes se observa cómo una serpiente de unos dos metros está envuelta en el cuello y la cintura del hombre, sospechado de robar celulares, y quien se encuentra esposado. Luego un agente acerca la cabeza del reptil hacia la cara del detenido, mientras este grita de miedo. En el fondo se oyen risas.

Ternyata penggunaan ular untuk interogasi orang Papua yang ditangkap cukup marak. Terakhir yang diketahui adalah terhadap Sam Lokon anggota KNPB. Video ini kabarnya di Wamena.



Snakes are reported being used against West Papuans for interrogation. pic.twitter.com/Rf72r9oJMO