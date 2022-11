Ahora, si desean ser un usuario verificado por Twitter es decir tener una "palomita azul", el presidente Andrés Manuel López Obrador, los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y hasta las "corcholatas" presidenciales, empresarios y políticos de oposición tendrán que pagar 160 pesos al mes.

Esto por las nuevas reglas que el nuevo dueño de Twitter, el magnate Elon Musk pretende implementar en la red social del pajarito azul. El empresario aclaró que el precio se ajustará de acuerdo con el poder adquisitivo de cada país, esto para que haya cierta proporcionalidad.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8