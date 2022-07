"Poncho "de Nigris se lanza contra la Liga MX tras veto.

La polémica en el futbol mexicano pasó las canchas, ahora, por los tweets que ha publicado "Poncho" de Nigris, famoso personaje de la farándula.

En la Jornada 1 del Apertura 2022, Aldo de Nigris, auxiliar técnico de Rayados, recibió un castigo económico y un partido de suspensión, la Comisión Disciplinaria determinó que hizo "mal uso de las redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia".

Fue cuando "Poncho" de Nigris, salió a defender a su hermano. "Que es esto ??? Por un twitt. Vaya lacras que tenemos en el fútbol. Siempre ha sido lo mismo desde el pacto de caballeros que no dejaron jugar a Toño en Mexico porque se había ido sin pagar derecho de piso. Viva Mexico!", escribió en su cuenta de twitter acompañado de los emojis de ratones y billetes.

Al parecer dicha publicación le generó consecuencias a "Poncho", porque un día después informó que la Liga MX lo vetó de todos los estadios de México.

"Me acaban de confirmar que me suspendieron de todos los estadios de México la Liga MX, me siento triste pero a la vez no, me pedían chingos de fotos en los estadios y no podía ver los juegos", escribió.

El famoso personaje siguió utilizando las redes sociales para quejarse de su situación, argumentó que no había libertad de expresión y por ello amenazó con acudir al partido de este sábado entre Rayados y América en el estadio BBVA con el objetivo de abuchear el himno de la liga.

"No puedo entrar a ningún estadio de México según la Liga MX. Dónde quedó la libre expresión? Bola de ratas corruptas. Voy a ir él sábado al gigante de acero a abuchear el himno de la liga y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada", se lee en su time line.

"Poncho" de Nigris al parecer no publicará más al respecto de este tema y se despidió con un tweet donde escribió, "Los quiero cabro…, me encanta que se prenda el cerro".

(Con información de El Universal)