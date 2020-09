Portada de Elena Krawzow en Playboy revive calendario de Gloria Trevi

Tras al anuncio de que Elena Krawzow es la primera atleta paralímpica en posar para la revista del conejito, internautas entrar a Google a buscar las fotos de la Trevi que hizo en 1992.

Elena Krawzow de 26 años y con sólo 3 por ciento de capacidad visual es tres veces campeona del mundo y medalla de plata en Londres 2012 y aceptó la propuesta de la revista del conejito para demostrar que “una mujer con discapacidad también puede hacerlo”.