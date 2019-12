Presentadora de Exponiendo Infieles revela que se acabó Badabun

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Lizbeth Rodríguez, uno de los rostros más populares de Badabun gracias al programa Exponiendo Infieles, habló por primera vez del escándalo que envuelve al canal de YouTube y descartó que siga trabajando con esa empresa.

De acuerdo con información de Infobae, a principios de diciembre varios integrantes de Badabun aparecieron en un video publicado en el canal de Juan de Dios Pantoja para revelar una serie de abusos y maltratos que sufrieron en el canal.

La propia Lizbeth había hablado en noviembre que se sentía un tanto controlada por Badabun y semanas después Alex Flores, Kim Shantal, Daniela “Queen” Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro revelaron que fueron víctimas de acoso sexual, homofobia y explotación laboral.

La semana pasada se supo que César Morales Jiménez fue removido de su cargo de director general de Badabun, luego de estar involucrado en las acusaciones de los youtubers.

Tras los días de polémica, Lizbeth subió ayer a YouTube un video titulado “Cerrando ciclos. Adiós 2019”, en donde respondió durante más de 40 minutos a preguntas de sus seguidores.

En varias ocasiones Lizbeth aseguró que ella no tenía conocimiento de la situación que atravesaban sus compañeros y negó haber sido víctima de acoso.

Sin embargo, alrededor del minuto 18 respondió a la pregunta de si seguirá en el canal, a lo que respondió:

“Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida... Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe”.

La presentadora de Exponiendo Infieles explicó que aún tiene contratos por cumplir y no le gusta dejar las cosas a medias. “Voy a terminar lo que empecé (y) bye”.

Al inicio del video, Lizbeth dijo sentirse "triste, abrumada, desconcertada, decepcionada y rara" acerca de lo que estaba ocurriendo con Badabun.

Comentó que se sentía hasta ese momento una mujer muy fuerte, pero su mundo de color de rosa se desmoronó. "Me sentía mal de que había cosas que no sabía que estaban pasando. Me siento mal por todos mis amigos", aseguró.

Dijo que al tener un hijo y una renta por pagar no puede dejar de trabajar y reconoció su tristeza por no haber sabido de los problemas de sus compañeros y sus planes de dar todo a conocer a través de un video.

Lizbeth insistió en que “jamás me tocó ver nada malo” y que a ella no le pasó nada relacionado con acoso.