¿Doña Florinda? Conductora sale al aire con 'tubos' (Video)

Agencia

REINO UNIDO.- Este fin de semana, una presentadora de televisión sale al aire con un rulo en el cabello.

De acuerdo con el portal RT, una presentadora de televisión sale al aire con un rulo en el cabello y se percató de él x que comenzó a lastimarle mientras conducía el programa.

La anfitriona de un programa matinal británico olvidó remover el bigudí o rulo y lo descubrió frente a las cámaras.

También te puede interesar: Si tu novio no quiere acompañarte a la plaza, ¡renta uno!

Kate Garraway, presentadora del programa matinal 'Good Morning Britain' de la cadena británica ITV, olvidó quitarse un rulo de su cabello antes de aparecer frente a las cámaras este lunes.

Great start this morning - our @kategarraway discovered a rogue roller hidden in her hair - 'I wondered what was itching!' 🤣🤣We've definitely got that #MondayMorning feeling! pic.twitter.com/4W9839aAaU