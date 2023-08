Presidenta de Federación de Atletismo acusada de nepotismo, por seleccionar a su sobrina

Polémico caso de nepotismo: Se hizo publicó este viernes, la historia se ha vuelto viral en redes, luego que se diera a conocer que la presidenta de la Federación de Atletismo de Somalia seleccionó a su sobrina para representar a la nación en los Juegos Mundiales Universitarios de la FISU 2023, en Chengdu, China, decisión que le traerá consecuencias.

Mohamed Barre Mohamud, ministro de la Juventud y el Deporte mencionó que su dependencia desconoce cómo fue seleccionada Nasra Abukar Alí, de 20 años de, para competir en la prueba de los 100 metros el martes 1 de agosto en el importante evento de atletismo.

El funcionario de ese país africano tuvo que disculparse públicamente y ordenó al Comité Olímpico Somalí la suspensión de la presidenta de la Federación de Atletismo, Khadija Aden Dahir, en medio de las acusaciones de que la corredora era su pariente y sólo por eso recibió la oportunidad de competir.

Nasra Abukar Alí, tuvo una actuación calificada como “desastrosa por medios internacionales, ya que finalizó en la última posición, pero eso no fue el aspecto que más llamó la atención sino el tiempo que tardó en realizarlo, fueron 21.81 segundos en recorrer los 100 metros planos.

La asociación de universidades de Somalia negó que haya enviado atleta alguno a China como parte de una delegación oficial.

Un video del “lento” recorrido de Nasra Abukar se volvió viral en las redes sociales.

Mohamud consideró que la participación fue vergonzosa para su país.

En su carrera eliminatoria, la corredora rezagó de inmediato respecto de sus adversarias y finalizó unos 10 segundos después de la ganadora.

Uno de los aspectos que más sorprendieron es que pese quedó en el último puesto por una diferencia abismal, la competidora dio un saltito al cruzar la meta, en lo que fue considerado como una aparente celebración de su parte.

Ahora su tía Khadija Aden Dahir ha sido apartada de su cargo en la Federación de Atletismo por seleccionar a una persona que “no es corredora, ni deportista”, según las investigaciones.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL