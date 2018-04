Papá 'arruina' propuesta de matrimonio con un letrero

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- En Internet existen un sinfín de pedidas de matrimonio, desde las que derraman miel y tienen de fondo paisajes paradisíacos, hasta las que terminan mal por alguna circunstancia.

La que se viralizó esta semana es bastante peculiar, pues aunque no lo creas la novia no fue la protagonista de la historia, si no su papá, esto indicó el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

De acuerdo con el medio Inside Edition, Levi Bliss tenía toda la propuesta planeada, llevaría a su novia Allison Barron a un viaje a las colinas de Nevada y ahí le realizara 'la pregunta' mientras familiares de ella sostendrían un letrero que formaría las palabras 'Merry Me' (Cásate conmigo).

Fue muy mi papá en gran manera; es increíble. Siempre bromeamos entre nosotros", declaró Barrón.

El error fue involucrar a su suegro en el plan, pues cuando el día llegó, todo iba perfecto para ser un momento inolvidable, un cielo azul, montañas que enmarcaban el horizonte y un novio enamorado hincado frente al amor de su vida.

Sin embargo, la situación se tornó extraña cuando cerca de ahí apareció el papá de ella con un letrero que decía "SAY NO" (Dile que no).

Rápidamente ella se dio cuenta que todo se trataba de una broma y terminó dándole el "si" a su pareja.

Las graciosas fotografías las publicó la joven en su cuenta de Twitter y en poco tiempo alcanzaron 229 mil 'me gusta' y se compartieron 68 mil 113 veces.

Tú de haber sido la novia ¿Cómo hubieras reaccionado?