Diputadas turcas cantan “Y la culpa no era mía”, en plena sesión

TURQUÍA.- El performance creado por la colectividad chilena “Las Tesis” denominado “Un violador en tu camino” ha roto fronteras; esta vez fueron diputadas turcas quienes replicaron al interior del recinto legislativo la coreografía.

El performance ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en un himno contra el patriarcado, pues ha sido replicado en México, Francia y ahora en Turquía.

Las legisladoras cantaron la letra de esta instalación mientras portaban bufandas color violeta y sostenían imágenes de mujeres.

El hecho sucedió durante una sesión en la que participaba el ministro del Interior, una figura similar al secretario de Gobernación, al interior del Parlamento de Turquía.

La legisladora Aysu Bankoglu aseguró que la protesta molestó al ministro, Suleyman Soylu.

“No se lo tomó muy bien, la verdad. Se lo tomó personalmente y como una ofensa al Estado”, dijo.

Soyla se encontraba compareciendo ante los diputados cuando la legisladora Sera Kadigil tomó la palabra y habló sobre la represión en contra de las mujeres.

