Protestan con memes la ausencia de The Weeknd en los Grammy 2021

MÉXICO.- Este martes se dieron a conocer las nominaciones a los Grammy e inmediatamente surgieron críticas y cuestionamientos por parte de los usuarios de redes sociales, específicamente de un tema: que "Yummi", de Justin Bieber sí está nominado, y que "Blinding Lights", de The Weeknd, no.

Para los usuarios de redes sociales "Yummi" no es la mejor canción de Justin, mientras que "Blinding Lights", de The Weeknd ha sido muy bien recibida por la audiencia, sin embargo, el artista no aparece en ninguna categoría, ni siquiera en las de Soul/ R&B, donde figuran en mejor Performance, Beyoncé, Jacob Collier, Brittany Howard o Emily King, y géneros en los que ganó 3 de 8 nominaciones en los AMA's.

En cuanto a Mejor Álbum de R&B, los nominados de los Grammys son: "Hsppy 2 be here", de Ant Clemons; "Take Time", de Giveon; "To feel Loved", de Luke James; "Big Love" de John Legend y "All Rise" de Gregory Porter.

En la categoría de Mejor Canción Pop Solista, se encuentra "Yummi", de Justin Bieber, al igual que "Say So" de Doja Cat; "Everything I Wanted" de Billie Eilish; "Don't Start Now" de Dua Lipa; "Watermelon Sugar", de Harry Styles y "Cardigan" de Taylor Swift.

Mejores memes por la ausencia de 'The Weekend' de los Grammy

Tal ha sido el revuelo que ha causado su ausencia en la lista de nominados, que han surgido memes y gifs preguntando el porqué a la Recording Academy.

The Weeknd fue lo mejor que tuvo el 2020 musicalmente.

After Hours es un tremendo álbum y Blinding Lights es la canción del año .

El Grammy ha perdido su credibilidad. pic.twitter.com/3MLl9mQPGz — Lisa the Vegetarian 🍅 (@peanutsbrownn) November 25, 2020

wey increíble el yummy este nominado a los Grammy PERE THE WEEKND NO. CON SU MAJESTUASIDAD DE ÁLBUM QUE FUE AFTER HOURS toy harta e indignada pic.twitter.com/iiDLmQeZmx — A (@jandratc) November 25, 2020

The Weeknd tuvo la canción más exitosa del del año y le vienen a decir NO en los Grammys? #GRAMMYnoms fuck you!! pic.twitter.com/SOm6x49GCF — Guille🍋🐍 (@guilledaniels) November 25, 2020

Grammys y sus nominados 😁



Nosotros fans de The Weeknd, fuera del edificio de los Grammys: pic.twitter.com/eTr4CXNotJ — Blooming Gooblin (@PSoonoe) November 25, 2020

Cómo esta eso de que Yummy de Justin Bieber está nominada y la obra de arte que hizo The Weeknd con Blinding Lights NO?😶 Es que ni siquiera las podemos comparar!#GRAMMYs pic.twitter.com/JOi3crNzzp — Emmanuel (@Manuellwmp) November 24, 2020

Los usuarios de redes sociales no sólo alzaron la voz por 'The Weeknd', sino también por Selena Gómez y otras celebridades ausentes en la lista.

Yo cuando vi que ni Selena, The Weeknd, Katy Perry, Camila Cabello, Halsey y Miley Cyrus no fueron nominados y fueron ignorados totalmente pic.twitter.com/d7rtgTmhrY — gomezone (@duaxselena) November 25, 2020

¡ESTO ES UNA MIERDA! 🤬

Cómo vienes a decirme que Selena Gomez, Katy Perry, The Weeknd, Halsey, Ariana Grande, Camila Cabello entre otros artistas no fueron nominados a los GRAMMYs cuando esté año sacaron música increíble#GRAMMYs vállanse a la mierda 🤬 pic.twitter.com/4lGVStMIHg — FANNY BERNAL (@Fanny_BerHer) November 25, 2020

¿Cuándo serán los Grammy 2021?

La 63 ceremonia de premiación se realizará el 31 de enero por el canal CBS, y dentro de los más nominados se encuentran Beyoncé, que aspira a los premios a Canción y Grabación del año, por "Black Parade".