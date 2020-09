Reacciona Museo Memoria y Tolerancia a polémica foto de Luisito Comunica

MÉXICO.- A través de sus redes sociales, el Museo Memoria y Tolerancia (MMyT) lanzó una postal en la que habla sobre la apología de la violación, todo a raíz del escándalo del youtuber Luisito Comunica.

En la ficha del MMyT explica que los chistes sobre alcoholizar a mujeres para tener sexo forman parte de la cultura de violación. El recinto destacó lo difícil que es combatir ésta cultura, cuando aún muchos hombres piensan que es una broma.

Además, este espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos señaló que los chistes misóginos son "el primer escalón de la violencia sexual" y destacó que no es posible seguir minimizando comentarios como los del famoso youtuber en un país donde el 99% de las mujeres no denuncian a sus agresores por la revictimización y la impunidad.

No es la primera vez que el museo dedica publicaciones sobre temas polémicos. Hace una semana se unió al "hashtag" "#JusticiaparaDanna", una víctima de feminicidio, con otra ficha informativa en la que explicaba que la estigmatización de las víctimas por parte de las autoridades, como la que realizó el fiscal general de Baja California al señalar que Danna Reyes tenía tatuajes, perpetúa la violencia para las mujeres.

El youtuber mexicano especializado en viajes, Luisito Comunica, publicó una fotografía posando con una bebida alcohólica en la que se lee la frase "Tus nalguitas serán mías". Detrás de él posa Arianny Tenorio, su actual pareja. La imagen, que fue titulada con un "Avisada estás" causó indignación entre usuarios de redes sociales por hacer apología a la violación.

Horas más tarde, Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del influencer, ofreció una disculpa y reconoció que no estaba consciente del trasfondo de la etiqueta del mezcal que lo "había hecho reír". Además, agradeció a sus seguidores por señalarle su error.

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar.