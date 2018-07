Recomiendan disparar a los hijos en caso de haber contraído rabia

Agencia

REINO UNIDO.- La administración pública del Reino Unido parece que cometió un error de bulto en la última edición del boletín Civil Service Quarterly.

Al parecer, el gobierno público accidentalmente un cartel satírico que alentaba a los padres a disparar a sus hijos si sospechaban que habían contraído la rabia.

Wow. This has made my week. This is from the government's *own* publication about the history of government communications. They mistakenly included a Scarfolk poster which encourages the killing of children. Clearly, nobody thought it was too extreme. (via @CraigHeap) pic.twitter.com/PITafePTKe