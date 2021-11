Récord Guinness para CDMX por tener más puntos de WiFi gratis; Internautas arremeten

Este miércoles la Jefa de Gobierno del Estado de México, Claudia Sheinbaum comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter y una transmisión en vivo que la Cuidad de México recibió el Récord Guinness por ser la ciudad con más puntos de WiFi gratuitos en el mundo la cual cuenta con un total de 21 mil 500 puntos.

Ante este reconocimiento la funcionaria mencionó que todos deberían sentirse orgullosos por ser habitantes de la CDMX, ya que ahora son la cuidad con más puntos en el mundo.

“Somos la ciudad reconocida por el World Guinness Récord, que más puntos de WiFi gratuitos tiene en cualquier ciudad del mundo, así que somos la ciudad con mayor puntos de internet gratuitos. Se dice con muy pocas palabras pero ha sido un gran esfuerzo y además tienen grandes beneficios para los habitantes de la ciudad” dijo Sheinbaum

La funcionaria habla a partir del minuto 25:23.

También recalcó que esa cantidad de puntos son para beneficio de los habitantes y para crear el derecho al internet para todos y en particular para los “más desprotegidos”.

World Guinness Récord nombró a la CDMX “La ciudad más conectada del mundo”.

Ante la publicación realizada por la Jefa de Gobierno, los usuarios se quejaron sobre otros temas como la inseguridad, los servicios públicos, como el agua. Otros se quejaron por la ineficiencia de los puntos gratuitos de WiFi. También reclamaron por lo ocurrido en la línea 12 del metro y acusaron que registrarse a World Guinness Récord, no es nada barato.

De qué sirve tener conexión en tantos puntos si no puedo portar libremente un celular o una Lap top en la calle?? Es más, hasta venden celulares fake para entregarlos en caso de robo. Trabaje en la seguridad y no en propaganda, no desperdicie nuestros impuestos.