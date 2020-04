Red 5G pudo ser la causante de propagar el COVID-19 en el mundo

REINO UNIDO.- La información sobre como pudo haberse originado el coronavirus tiene muchas especulaciones, desde comer murcielagos, experimentos, hasta conspiraciones políticas y debido a esto existe gente que cree que la red 5G pudo ser la responsable de propagar este virus en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud, aún no dice de manera oficial la forma en la que se originó este virus, por esa razón hay mucha desinformación al respecto.

Habitantes de Reino Unido han hecho viral una teoría en redes sociales que la instalación de antenas de red 5G pueden ser las responsables de propagar esta enfermedad.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp