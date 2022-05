Solo me sexualizan: Alejandro Speitzer expone a Reforma

Alejandro Speitzer expuso de manera contundente la entrevista que brindó para el medio Reforma a su sección de espectáculos, el actor acusa que la nota se encuentra fuera de contexto y está totalmente sexualizada.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el protagonista de “Oscuro Deseo”, reprobó la redacción de la entrevista que el medio citado publicó en su edición.

El también modelo, expone que la conversación que tuvo con Reforma, no es lo mismo que se plasmó en la nota, ya que solo se refiere de manera constante a su físico, sobre sus relaciones sentimentales y por último se enfoca en los proyectos que Speitzer tiene en puerta.

“Qué manera de descontextualizar una entrevista dada de buena fe. Que sepa el redactor de esto que yo no “presumo mis músculos” como lo escribe, y que su redacción no hace otra cosa más que sexualizarme. Ah, y si van a utilizar este tipo de fotos, mínimo pidan autorización” señaló el actor.

Ah, y si van a utilizar este tipo de fotos, mínimo pidan autorización. https://t.co/d48I0JbEbw — Alejandro Speitzer (@a_speitzer) May 24, 2022

¿Internautas normalizan la sexualización?

Luego de la denuncia en redes, varios usuarios decidieron opinar sobre la polémica, sin embargo, algunos normalizaron que el actor sea el sexualizado por el medio, solo por tomarse fotos sin playera.

“Pero cuando se suben a su ladrillo, ni quien los baje!!Y lo pones en comillas jajajaja si la mitad de tus fotos son enseñando “músculos” que más??Digo independientemente que me perdiste como fan cuando me dijiste“ahorita no puedo tomar fotos,ando en mood de fiesta”chtcjaja” (SIC) opnió un usuario.

“Que gran pérdida para Alex, vamos hacer un luto por la gran perdida” escribió otro internauta.

Cabe mencionar que los comentarios que normalizan estos actos son hombres , esto registra como precedente la fuerte lucha que tienen que pasar las personas tanto el género masculino como femenino para ser respetados.

Y hacer entender que ni tu físico, la manera de vestir, ni tus relaciones sentimentales son motivos para ser cosificado.