Renuncia del senador Samuel García impacta en redes sociales

Beatriz Reyes

MÉXICO.- De cara al periodo electoral que inicia en octubre, el senador Samuel García renunció al partido Movimiento Ciudadano y a cualquier aspiración política.

En un mensaje difundido en su cuenta personal de Facebook, pasadas las 02:00 horas de hoy, el legislador dijo que ha visto con tristeza cómo fue relegado del partido al cual le dedicó tanto.

En el escrito realizado en redes sociales García aparentemente acusó al diputado local Luis Donaldo Colosio de actuar de manera cobarde y oportunista en su contra, luego de que se hiciera viral un video donde el senador le pide a su esposa Mariana Rodríguez bajar la pierna en un video que difundió en Instagram.

"Como todos saben, en base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas... sin embargo quiero decir mi verdad, he sido juzgado y he callado muchísimas cosas , asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo", señaló la publicación.

"Recientemente se hizo viral un video en donde le digo a mi esposa que baje la pierna, efectivamente eso fue algo misógino que me ha llevado a tomar talleres de nuevas masculinidades., pero el colmo del asunto fue ver que Luis Donaldo Colosio Riojas en un acto cobarde y oportunista, quiso lucrar con mi grave error, cuando él es una persona también con un fuerte historial de misoginia a sus espaldas", acotó el escrito.

Víctima de hackers

Un par de horas después el equipo del senador anunció mediante la misma página de facebook que la cuenta había sido hackeada.

“No se confíe en lo publicado en esta cuenta hasta que el mismo senador Samuel García aparezca en video aclarando que la cuenta ya ha sido recuperada”, refirieron.

Alrededor de las 07:00 horas, el mismo senador apareció en un breve video afirmando que todo lo publicado durante la madrugada fue falso, aseverando que él ni ha renunciado, ni se ha peleado con su “buen amigo” Luis Donaldo Colosio Riojas. Y que más tarde daría un comunicado oficial.