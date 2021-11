Renuncia Jack Dorsey, cofundador de Twitter

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, dejó el cargo de director general de la red social, informó la empresa. Será sucedido por el actual director de tecnología de Twitter, Parag Agrawal.

Dorsey permanecerá en el consejo hasta que termine su periodo en 2022. Agrawal tiene el puesto actual desde 2017 y está en Twitter desde 2011.

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, Dorsey dijo que estaba "muy triste, pero a la vez muy contento" de irse de la empresa y que la decisión fue suya.

“No estoy seguro de que alguien lo haya escuchado, pero renuncié a Twitter” escribió Dorsey en la red social.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl