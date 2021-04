Reos abren cuenta de OnlyFans e internautas se encargan de compartirla

MÉXICO.- ¡Dinero es dinero! Reos de México se hicieron virales en redes, y no, no fue por cometer algún crimen, si no, por abrir una cuenta de OnlyFans.

Internautas se encargaron de compartir la cuenta que actualmente se encuentra protegida @internos_cereso donde hay un link que envía al OnlyFans de supuestos presos.

De acuerdo con dicha cuenta, el precio de la suscripción mensual es de 5.99 dólares, lo equivale a poco más de 120 pesos mexicanos.

Pero por si estás interesado en saber los costos de la suscripción por tres, seis y doce meses, aquí te dejamos los precios:

Suscripción por tres meses: 17. 07 dólares (Poco más de 345 pesos mexicanos)

Suscripción por seis meses: 32. 35 dólares (Alrededor de 717 pesos mexicanos)

Suscripción anual: 61. 10 dólares (Poco más de mil 200 pesos).

¿Dónde y en qué año nació OnlyFans?

La plataforma ganó mucha fama durante la pandemia donde su número de suscriptores aumento al por mayor. Fue fundada en Londres, Reino Unido y lanzada e 2016.

Según con El Universal, OnlyFans cuenta con más de 34 millones de usuarios registrados y más de 500 mil creadores de contenido.

