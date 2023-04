¿Volvieron? Captan a Camila Cabello y Shawn Mendes juntos en Coachella

Camilla Cabello y Shawn Mendes encendieron las redes sociales tras la viralización de el reencuentro que tuvieron en el festival Coachella, donde fueron captados besándose.

De acuerdo con videos obtenidos por TMZ, los cantantes se ven entre la multitud coqueteando y muy cariñosos, en la apertura del festival el viernes 14 de abril.

En las imágenes aparece Camila con un bustier blanco y Shawn llevaba una camiseta con un pañuelo. Ambos no pasaron desapercibidos por los presentes, quienes no dudaron en captarlos juntos tras haber terminado su noviazgo el año pasado.

More of Shawn Mendes and Camila Cabello yesterday pic.twitter.com/HwkZsUvIno