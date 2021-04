Revelan el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y llueven los memes

Esta tarde el nuevo logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se volvió tendencia ya que los mexicanos no están conformes con el diseño.

El proyecto ubicado en la base aérea de Santa Lucía será inaugurado por el Gobierno de México en marzo de 2022.

De acuerdo a López Dóriga, el logo ya ha sido registrado ante el IMPI y el trámite tuvo un costo de tres mil 126 pesos.

De acuerdo a los internautas el logo está "sobrecargado" y la presencia del mamut es "cursi" y "está más".

A continuación te dejamos los mejores memes del hecho que ya están circulando en redes sociales.

- Cómo vas con el logo del nuevo aeropuerto?

- NO MAMES! Se me fue por completo!

- No chingues! Lo tenemos que presentar mañana!

- Ahorita me apuro. pic.twitter.com/qugmGO7LxZ