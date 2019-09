Revelan escena eliminada de Iron Man con Spider-Man y los X-Men

Agencia

MÉXICO.- Estrenada en 2008, Iron Man fue la película con la que arrancó el Marvel Cinematic Universe (MCU), y a estas alturas -11 años después- pareciera ya se ha dicho todo sobre ella.

Pero ahora, Kevin Feige, cabeza de Marvel Studios, reveló una escena eliminada de esa película, en la que Nick Fury habla de Spider-Man y los X-Men, lo que a su vez sugiere que desde hace mucho Marvel tenía planes de integrar al arácnido y a los mutantes al MCU.

La revelación fue en el marco de los Saturn Awards, a través de un video en el que Feige explicó que se trata de una escena que nunca antes había salido al público.

“Tenemos una bóveda. Y hay cosas en esa bóveda que a veces sacamos y de las que en algún momento dijimos ‘Esto no se lo enseñaremos nunca a nadie, fuera’. Les enseñaré una escena eliminada que no ha sido vista por nadie”, dice Feige en el video.

Es una versión alterna de la escena postcréditos de Iron Man, aquella en la que Nick Fury habla con Tony Stark para presentarle la “iniciativa Avengers”.

Fury dice “Como si accidentes con rayos gamma, mordidas de insectos radioactivos y mutantes clasificados no fueran suficiente, ahora tengo que lidiar con un niño malcriado que no juega bien con otros y que no comparte sus juguetes”. Mira:

At the Saturn Awards, Kevin Feige revealed an alternate version of the post-credits scene from ‘IRON MAN’ with Nick Fury mentioning “mutants” and “radioactive bug bites”. It will be included in the upcoming INFINITY SAGA boxset. (Source: @BRMarvelNews) pic.twitter.com/AqzTokEc67