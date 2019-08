Rifa su coche para pagarse su cirugía y el ganador la sorprende (video)

Agencia

BRASIL.- Hay quienes nos recuerdan que todavía existe bondad en este mundo y nos hacen recuperar la fe en la humanidad. Hace unos días, la historia de este hombre se hizo viral.

De acuerdo con Excélsior, todo comenzó cuando Margarete Mormul, una mujer originaria de Brasil, tuvo que hacer una rifa para poder solventar los gastos de la cirugía que tenía que realizarse a causa de dos tumores cerebrales.

Su auto, con valor de 20 mil reales brasileños (100 mil pesos mexicanos) era el premio de la rifa. Cada boleo tenía un costo de 20 reales (100 pesos).

Célio Pereira de Carvalho compró cuatro boletos para la rifa, pero como confesó después, "prometí que si lo ganaba no me lo quedaría". Y justo así fue, resultó ganador del automóvil.

El día que Margarete acudió a entregarle el premio que había ganado, él le devolvió las llaves en un gesto conmovedor y de gran corazón:

Por fortuna, Margarete salió bien después de la cirugía, aunque estuvo en coma y los médicos temieron por su vida.

"Ahora ella ha dicho que: "Dios me devolvió la vida y el auto, estoy muy agradecida. Tuve el milagro de mejorar, de volver a nacer otra vez", dijo.