Roban motocicleta a una enfermera y empresa le regala una nueva (Video)

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Una enfermera de San Antonio, texas, sufrió el robo de su motocicleta con la que se transportaba todos los días al hospital donde atiende a personas afectados por el COVID-19.

Este hecho se presentó luego de que la mujer, Mercedes Suárez, estacionara su moto en la calle sin saber que iba hacer la última vez que la vería.

Afortunadamente, este suceso, llegó a los oídos de, Dave Sears, propietario de un concesionario local de motocicletas, el cual, no dudó en ponerse en contacto inmediatamente con sus socios de Kawasaki.

También te puede interesar: Video: Médico de Sonora rompe en llanto al pedir a la gente #QuédateEnCasa

Dave le contó a la empresa Kawasaki de lo sucedido y posteriormente, la enfermera recibió una flamante Ninja Kawasaki de 400 caballos valorada en 5.000 dólares. Y, además, la moto llevaba un dispositivo GPS oculto para poder rastrearla en todo momento.

Mercedes, agradeció al concesionario el gran detalle asegurando que ese día estaba muy emocionada e incluso fue a trabajar supernerviosa.

When local nurse Mercedes Suarez found out her 2004 Kawasaki 250 Ninja was stolen, she was "devastated." During the past three years, she spent hundreds of dollars restoring the motorcycle. #news https://t.co/XrqsTcQcCa pic.twitter.com/4AkdLCcv88