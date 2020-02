Sabrina Sabrok, expuso que fue estrangulada por su esposo

Texas.- La modelo Sabrina Sabrok tuvo que cancelar tres shows que tenía programados tras ser víctima de violencia familiar por parte de su esposo Alejandro Hernández, a quien denunció en un comunicado en Instagram.

"Hacer unos días fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente logré llamar a una patrulla. Esto sucedió en Houston, Texas, en donde actualmente resido". "Me veo en la penosa necesidad de ventilarlo ya que debido a esto tengo el cuello y la garganta muy lastimados y no puedo cantar ni bailar. He tenido que cancelar tres shows que tenía programados".