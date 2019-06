Sacrifican a oso porque se acostumbró a que le tomaran selfies

Agencia

OREGÓN, Estados Unidos.- Un cachorro de oso negro fue sacrificado por las autoridades luego de que el animal se acostumbrara a que los humanos le tomaran selfies.

De acuerdo con información del DailyMail, las autoridades de control animal del Washington County Sheriff's Office y el Oregon Department of Fish; recibieron varios avisos sobre un joven oso negro y se percataron de publicaciones en las redes sociales con fotografías tipo selfie con el animal.

El oso se ubicó en el Scoggins Valley Park cerca del lago Henry Hagg, donde los paseantes le deban comida y agua, además de que se le veía constantemente comiendo sobras.

Días después, las autoridades advirtieron a través de un tweet de que no debían continuar alimentando al oso. Incluso se intentó reubicarlo pero éste siembre regresaba por la comida y sobras que dejaban los paseantes. Además, cuando los oficiales se acercaban a él, éste no escapaba, lo que demostraba que se había acostumbrado a la presencia de los humanos.

“Este es un clásico ejemplo del por qué imploramos a la gente que no alimente a los osos”, dijo una fuente del gobierno a OregonLive, “aunque sabemos que lo hacen con buena intención, lo cierto es que los osos nunca deben ser alimentados de esa manera”.

Tras estos hechos y alegando razones de higiene y seguridad para los visitantes del parque, es que se decidió tomar medidas como la reubicación.

En una ocasión, el oso se acercó al área de botes del lago pero los oficiales de control animal logran ahuyentarlo. Sin embargo, eso no fue suficiente y sus incursiones continuaron, suponiendo ya un riesgo para todos.

Tristemente, como declaró el ayudante del sherrif del condado de Washington, la solución fue sacrificarlo, pues el oso ponía en riesgo no solo su integridad, sino la de los visitantes.

“Obviamente, nadie quiere matar a un oso, especialmente cuando se ha hecho amigo de los humanos, pero realmente fue la interacción humana la que provocó este trágico final”, admitió.

