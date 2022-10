Samuel García es un hipócrita al rechazar la Reforma Militar: Adán Augusto

Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación aseguró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García es un hipócrita al rechazar la Reforma Militar, pues acusó que la policía del estado se encarga de la seguridad privada de las empresas, mientras que los militares cuidan del pueblo.

Durante el diálogo con el Congreso Local en la Ciudad de México, el secretario declaró que en Monterrey hay más de ocho mil 300 elementos de las Fuerzas Armadas, entre elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que apoyan en labores de seguridad pública.

Más tarde, Samuel García decidió responder las acusaciones a través de sus redes sociales, en donde aseguró que desconocía el motivo de los ataques de Adán Augusto.

No me quiero ir a dormir sin responderle, señor secretario, Adán Augusto:



No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual, de mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad.