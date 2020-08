"Estás enseñando mucha pierna, me casé contigo para mí", dice senador a su esposa (VIDEO)

MÉXICO.- El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, recibe críticas de usuarios de redes sociales por reprocharle a su esposa, Mariana Rodríguez, que durante un video en vivo "enseñaba mucha pierna".

"Me casé contigo pa'mí, no para que andes enseñando", recalca el senador.

Tras este comentario, muchos usuarios en redes sociales han considerado que esto se trata de un gran ejemplo de un acto machista.

La gente que cree que no es gran cosa lo que le dijo Samuel García a Mariana Rdz no sabe que la violencia se da en un continuo, ¿no? Empieza por controlar cosas chiquitas y de ahí se agarran para escalar. Ninguna mujer debería votar por él nunca.

El senador Samuel García asegura que cuando uno se casa la mujer pasa a ser de su propiedad. "Me casé contigo pa mí, no para que andes enseñando", reclama a su pareja. Otro pretendido señor feudal que no oculta su machismo.