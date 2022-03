"El Carnal de las Estrellas" de Molotov revive tras denuncia de Sasha

Lamentablemente, no es algo nuevo los señalamientos sobre presuntos abusos a estrellas infantiles y juveniles por parte de ciertos productores de televisión.

En la década de los 90, la banda de rock Molotov expresaba abiertamente en sus rimas: "que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama". Eran las letras de su canción "El Carnal de las Estrellas", en donde abiertamente mencionan el apellido del productor Luis de Llano.

Una de las estrofas mencionaba la siguiente referencia

Si topas a un tipo de nombre De llano Que quiere bayonarte y echarte la mano Que no quiera echartela atrás No te dejes, porque aún hay más.

Sobre esta canción en específico, el locutor de radio y cineasta, Olallo Rubio, le preguntó abiertamente para su película "Gimme The Power", que cuenta parte de la historia de Molotov.

"Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiéndome trabajo. Lo he hecho varias veces, y a veces sí he tenido hasta seis o siete esperado. Entonces la siento y le digo tú quieres ser estrella y tú quieres triunfar. Estás guapa; en las fotos te ves bien, tienes buen look", narra.

Luis de Llano explicaba que le pedía darse una vuelta, sentarse y ellas empezaban a "ponerse nerviosas". No obstante, durante la entrevista, el productor aclaraba que si las postulantes aceptaban ciertas condiciones, él les daba una peculiar respuesta.

"Pues mira yo te voy a hacer rica y famosa pero tengo una condición, '¿una condición?', me decían. Pero no quiero que la comentes con nadie, quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a hacer muy sincero y muy directo contigo: te lo juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas (...) pero cuando seas rica y famosa, no te quiero volver a ver en mi vida".