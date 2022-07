TikTok se ha convertido en una plataforma de multi contenido, es decir, que puedes hallar desde tutoriales, contenido cómico, noticias, retos hasta personas que muestran su día a día en su trabajo u oficio. Las cuentas que más llaman la atención en este último punto, son las de reparación de equipos como celulares, computadoras y videojuegos.

Recientemente se volvió viral la cuenta de un taller de reparación de consolas de videojuegos, ya que uno de sus videos, acabó siendo para sorpresa de todos viral de la forma más insospechada.

Abren una consola de videojuegos para repararla y estaba llena de cucarachas. De acuerdo con la cuenta chilena Fix Games, un cliente llevó a reparar su consola PlayStation 4 debido a que esta no funcionaba, ya que simplemente no encendía, según él, por culpa de una cucaracha que vio salir del equipo.

Por tanto, al abrir la consola, los trabajadores se percataron que en efecto, se encontraron con una cucaracha y con varios cadáveres de estos insectos y sus respectivas heces, sin embargo, lo peor estaba por venir.

"Nada hacía presagiar lo que no esperaba. Fue horrible" , señaló el encargado de realizar la reparación de la PS4.

A medida que fue desmontando las diferentes partes de la consola, el joven descubrió que en el interior de una placa, habitaba una plaga de cucarachas, las cuales salieron corriendo en cuanto se desmontó la pieza. Y el video mostró que la causa de que no encendiera la consola, es que había una cucaracha muerta y electrocutada en la placa del dispositivo.

De manera sorpresiva, los trabajadores encontraron la pieza dañada, la cambiaron y lograron hacer que el PlayStation 4 quedará libre de cualquier insecto y volviera a encender.

El video se volvió rápidamente viral, y hasta el momento cuenta con más de 500 mil "Me Gusta", más de 8 mil comentarios, más de 25 mil compartidas y 5.4 millones de reproducciones.

La cuenta de Tik Tok subió un segundo video en el que narra cómo desinfectaron todas las partes de la consola para que quedara "descucarachada" y también la limpieza de su local para evitar una plaga en su área de trabajo.

Este clip cuenta hasta el momento con casi 10 mil "Me Gusta" y más de 163 mil reproducciones.

Usuarios reaccionan a consola infestada

Las reacciones no se hicieron esperar del video de la reparación de la consola llena de cucarachas, por lo que los usuarios no dudaron en llenar la caja de comentarios de TikTok con opiniones como:

- "¿Dónde jugaba? ¿En el bosque?".

- "Eso no es una reparación, es un desalojo".

- "Ellas trabajando en actualizaciones y ustedes se las quitan".

- "No me imagino como debe estar su casa, para que la consola esté así".

- "Ese man jugaba en el bosque".

- "¿Y si las cucarachas eran los mini obreros que hacían funcionar la consola y la que encontraron muerta fue un atentado terrorista contra el sistema?".

- "Hey bro, aparte del servicio espero le hayas cobrado la fumigada del local".

- "Ya era una familia y ni renta pagaban".

Con información de El Universal.