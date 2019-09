¡Sé que me engañaste! Así recibe a su pareja en el aeropuerto

Agencia

Australia.- Este joven australiano esperó a su pareja en el aeropuerto de Melbourne de una forma verdaderamente atípica.

De acuerdo con el portal de noticias El Debate, al descubrir que tu pareja te engaña, ¿Cuál sería tu primer reacción? Este joven australiano no hizo nada precipitado, decidió ser meticuloso con sus intenciones: descripción un cartel en con la leyenda “sé que me engañaste” y espero a que ella lo viera.

Una persona que se encontraba en el momento justo aprovechó la escena para tomar una foto que se volvió viral en las redes, captando más de 76.500 ‘Me gusta’ y 23.300 ‘Retweets’.

At Melbourne airport today 😂 he was waiting to greet his cheating partner... I AM DECEASED pic.twitter.com/zhqJ4TwRIp