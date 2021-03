Seguidores de AMLO llaman a boicot contra ‘Wolmart’

Usuarios de redes sociales viralizaron un tweet en el que seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador llaman a un boicot contra empresas que no apoyan al movimiento. Sin embargo, el asunto quedó en ridículo mayúsculo por un error de dedo.

Todo comenzó en días pasado cuando el presidente AMLO dijo que las empresas Bimbo y Walmart México se ampararon en contra de su reforma eléctrica.

Esto provocó varios llamados de sus seguidores para hacer un “boicot” en contra de estas empresas.

Pero uno de ellos llamados tuvo un desafortunado y garrafal error:

El tweet original dice así:

No pienso beneficiar a una empresa que quiere derribar a la 4T”.

Desde que Femsa se declaró enemiga del presidente, deje de comprar en OXXO. No pienso beneficiar a una empresa que quiere derribar a la 4T.

Y una de las respuestas fue:

La respuesta, evidentemente un error de dedo, provocó burlas contra la usuaria y los seguidores de la “cuarta transformación”.

Es éste otzo doña el que no paga la luz, no se clave¡¡

Baja la acción de wolmart debido a este comentario

Y gracias a eso, ahora si hay medicamentos para el cáncer, más seguridad, empleo y ya no hay corrupción 👏👏

Estos boicots son un impulso para el país.

😂 (risa burlona) pic.twitter.com/ZFVK708veM