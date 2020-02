Selena “regresa” con nueva colección de maquillaje

Estados Unidos.- Una empresa de productos cosméticos canadiense, anunció una nueva colección de maquillaje inspirada en Selena, que lanzarán en abril en honor a los 25 años de su legado.

Esta es la segunda vez que la marca honra a la fallecida cantante mexicana-estadounidense a través de productos de belleza. En 2016, los fanáticos fueron bendecidos con una colección de maquillaje que encarnaba el estilo de Selena, incluido su característico lápiz labial rojo y una paleta de sombras para los ojos con el nombre de algunas de sus canciones emblemáticas, "Como La Flor", "Bidi Bidi Bom Bom" y "No Me Queda Más".

La colección de edición limitada se lanzó en 2016 y la familia de Selena ha colaborado para la creación de la línea de maquillaje, sobre todo su hermana, Suzette Quintanilla. "Quería que los colores fueran sobre ella personalmente, lo que usaba dentro y fuera del escenario", dijo Quintanilla en un comunicado de prensa anterior.

The legend lives on. A NEW Selena Quintanilla collection arrives in select markets in April! Stay tuned for more glimpses of shades designed to honour the Queen of Tejano – like Lipglass in Bidi Bidi Bom Bom, back by popular demand. @SelenaLaLeyenda #MACSelena pic.twitter.com/pRsEgeeUsh