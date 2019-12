Señora pide que borren a su hijastro de una foto familiar y se hace viral

Agencia

MÉXICO.- Recientemente, una madre de EE.UU. preguntó en un grupo de Facebook si alguien podía ayudarla a borrar a su hijastro de las fotos familiares e indignó a múltiples usuarios en línea y a medios de comunicación a nivel internacional, que la tacharon de "madrastra malvada".

En la publicación —que ahora parece haber sido eliminada— la mujer compartió varias fotos familiares. En una de las imágenes, la mujer sostiene a sus dos hijos en su regazo, mientras que el tercer niño, su hijastro, está sentado en solitario a su izquierda.

"¿Hay alguna forma de que ustedes puedan borrar al niño de la derecha en estas fotos?", comentó la madre la publicación.

"Es mi hijastro y me encantan estas fotos de nosotros juntos, pero no pude sacar ninguna buena con solo dos [de mis hijos] sin él. Bórrenlo también de las fotos de la familia completa, por favor", concluyó.

Saw this post on a popular parenting page on fb and omg. My heart is literally breaking. Look how far she has him sitting from her little “family” 😭 You can tell he feels out of place. Wow. What a bitch. pic.twitter.com/Q6IuxcHO0J