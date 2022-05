Sergio Mayer celebra agresión de Héctor Suárez a influencer

El exdiputado, Sergio Mayer celebró las acciones violetas de Héctor Suárez Gomís al influencer y comunicador, Vicente Serrano, pues calificó el ataque como “una belleza” y acusa que la víctima solo quiere fama en las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, Mayer compartió su punto de vista sobre la pelea entre Vicente Serrano y Suárez Gomís, asimismo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no interferir en el asunto.

“¡Québelleza! aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dio un estate quieto al provocador y lame huevos de @_VicenteSerrano, jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, además, él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera” escribió el exdiputado.

Que belleza! aunque soy promotor de #NoALaViolencia, leo y me entero que @PelonGomis le dió un estate quieto al provocador y lame🥚’s de @_VicenteSerrano, jajaja @CNDH no hagan el ridículo, no les corresponde opinar, ademas,él solo busca rating y que lo mencionen en la mañanera — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) May 5, 2022

Mayer también aplaudió que Suárez Gomís se presentara en la Fiscalía de la Ciudad de México, luego de la demanda que el comunicador presentó en su contra.

“Yo pago los lentes e invito unas cervezas” festejó el exfuncionario.

Yo pago los lentes e invito unas cervezas 😉 https://t.co/fCOqyHoKr7 — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) May 5, 2022

Finalmente lamentó la muerte del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, a su vez solicitó la pronunciación de la CNDH, ya que asegura que lo ocurrido con Serrano se trata de una cortina de humo.

“Hoy asesinan a otro periodista, Luis Enrique Ramírez Ramos, QEPD, y en las redes enganchados con la cortina de humo de @_VicenteSerrano Aquí si esperamos el pronunciamiento de la @CNDH y la investigación de la @feadle” puntualizó Sergio Mayer.

Hoy asesinan a otro periodista,

Luis Enrique Ramírez Ramos, QEPD, y en las redes enganchados con la cortina de humo de @_VicenteSerrano Aquí si esperamos el pronunciamiento de la @CNDH y la investigación de la @feadle — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) May 6, 2022

¿Qué pasó entre Vicente Serrano y Héctor Suárez?

Este jueves, el influencer Vicente Serrano del canal de YouTube “Sin Censura Media” denunció a través de sus redes sociales que fue atacado por Héctor Suárez Gomís dentro de un restaurante de la Ciudad de México.

Serrano compartió a través de su cuenta de Twitter lo sucedido con Suárez Gomís.

“Atención: Me acaba de atacar físicamente #HectorSuarezGomiz en Plza Artz de El Pedregal. Me reventó los lentes en la cara” escribió en su primer tuit.