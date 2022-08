"Si te duermes, te..."; mujer denuncia taxi con frase misógina

A través de redes sociales, una mujer denunció que tuvo que bajarse de un taxi luego de darse cuenta que contenía un mensaje misógino, que aludía a la violación en caso de que se quedara dormida.

La usuaria en Twitter compartió una fotografía de la unidad de transporte en la que se alcanza a la leer al frase “si te duermes, te cojo”, y la cara del chofer del vehículo.

La fémina destacó que cuando ella se percató del violento mensaje pidió al conductor que la bajara, pero este se negó, fue entonces que decidió tomarle una fotografía y solo así cedió a parar el auto.

De acuerdo con la declaración de la víctima, el taxi lo tomó en la avenida Ticomán, cerca de Indios Verdes, Ciudad de México.

“Hace rato abordé este taxi y leí esto. “Te duermes y te cojo”. No cabe duda que la violencia machista no conoce límites, que cada día se hace más violenta y más explícita. Le pedí al sujeto que me bajara y no quería, hasta que no le tomé la fotografía no me bajó. Aquí su cara”, denunció en redes la joven.

Internautas normalizan la violación

Tras la denuncia pública, varios internautas decidieron criticar a la mujer que alzó la voz, incluso mujeres comentaron que una frase de esa color es un delito, pero las canciones de género urbano expresan exactamente lo mismo.

Están de acuerdo que puede ser una frase de cualquier canción de Bad Bunny o de Becky G? O sea cantadas están ok pero leer esa frase es delito. 🙄 — Marianne (@MarianitaRol) August 26, 2022

Otros culparon a la joven de pertenecer a “la generación de cristal”, por pensar que cualquier frase o situación es violencia de género.