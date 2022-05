Sicarios del CJNG persiguen a militares: Lilly Téllez culpa a AMLO

Luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que se puede apreciar que un grupo armado presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) persigue a un convoy militar en Nueva Italia, Michoacán varias personas criticaron estos ataques, incluso la senadora Lilly Téllez se pronunció ante estos actos.

El video publicado en redes sociales se puede observar a gente armada a bordo de varias camionetas, la cuales persiguen al convoy de militares sobre la calle, mientras los uniformados aumentan la velocidad para evitar la confrontación.

Estos actos fueron duramente criticados por los internautas, entre ellas Lilly Téllez, pues se denuncia que las autoridades se doblegan ante el narcotráfico.

Mientras que la senadora acusó que los militares solo obedecen las órdenes de López Obrador quien se encuentra postrado ante el crimen organizado.

“Mi respeto y solidaridad para el Ejército Mexicano. Estas tristes imágenes en que se les corretea y se les humilla, son responsabilidad del Presidente López Obrador. Los militares solo obedecen las órdenes de su Jefe máximo, postrado ante el crimen organizado” escribió Téllez.

Por otro lado, criticaron que el mandatario descuida la seguridad del país por estar “haciendo berrinches” a Estados Unidos por no invitar a “sus amigos dictadores” a la Cumbre de las Américas.

“La impunidad con que opera el CJNG en Nueva Italia, Michoacán les da la libertad de corretear al ejército mexicano, quienes huyen para salvar su vida! Mientras tanto, el viejo PNDJO hace berrinche porque no invitan a sus amigos dictadores a una Cumbre!” [SIC] escribió un internauta.

López Obrador responde tras persecución a militares

Este jueves, el titular del ejecutivo respondió ante las críticas que recibió, expresó que el Ejército Mexicano actuó de manera responsable, pues se prioriza que inocentes no pierdan la vida por los enfrenamientos armados.

“Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes, soldados y marinos y no le importaba a los de arriba” contestó el presidente.

“Es muy fácil decir ‘haga valer la autoridad, no me va a temblar la mano’ cuando está de por medio la vida de otros, de muchos. Nosotros cambiamos y tanto la Sedena, la Marina y Guardia Nacional tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza” añadió López Obrador.

Asimismo detalló que se cuida la vida de las Fuerzas Armadas, pero también se cuida la integridad de los delincuentes.

“Cuidamos la vida de los elementos de las Fuerzas Armadas, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política completamente distinta. Para mí fue una actitud responsable”.