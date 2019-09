Agencia

MÉXICO.- No muchas personas saben cómo es manejar un coche autónomo, ya que por lo general, son automóviles muy costosos.

Elon Musk desarrolló una tecnología que permite a los usuarios soltar el volante y dejarse guíar por el piloto automático.

Aunque es un gran avance tecnológico, como bien sabes, muchas veces la tecnología falla y esto ha causado grandes tragedias.

Recientemente se viralizó en redes el video de un conductor que fue sorprendido desplazándose por una autopista a gran velocidad. Lo curioso del caso es que el conductor está COMPLETAMENTE DORMIDO.

Clint Olivier denunció este hecho en su cuenta de Twitter.

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4