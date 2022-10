Soy gay: Iker Casillas sorprende con mensaje en Twitter y Puyol le responde

Iker Casillas sorprendió a sus seguidores de Twitter con el siguiente mensaje: "Espero que me respeten: soy gay". Minutos después el tweet fue eliminado y aclaró que su cuenta había sido hackeada.

La publicación del portero español campeón del mundo en el 2010 le dio la vuelta al mundo, incluso el mítico Carles Puyol le contestó: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker". De igual manera, la publicación fue eliminada.

Miles de usuarios y seguidores del exportero del Real Madrid se quedaron sin entender qué es lo que estaba pasando. Hasta que Casillas reveló que él no era responsable del tuit y pidió una disculpa a sus seguidores, especialmente a quienes forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Usuarios reaccionan al hackeo

Ante el polémico mensaje entre ambos exfutbolistas, las reacciones no pudieron faltar en Twitter. La mayoría de los usuarios aseguraron era una falta de respeto de ambos por bromear con un tema delicado y serio. Por otro lado, hubo quienes lo tomaron con humor y reaccionaron con memes por una "posible relación amorosa".

Iker Casillas and Carles Puyol's tweets were pathetic and all they've achieved is to embolden the homophobic attitudes that are already rife within football and within football fandom. Slow progress is being made, things like this simply make it even slower. — Jonny Sharples (@JonnyGabriel) October 9, 2022

Iker Casillas & Carles Puyol should be ashamed. Making a joke about coming out is not only pathetic & sickening but it fuels homophobia. It achieves exactly the opposite of what we want football to be: a safe, inclusive & respectful space. Lost all respect for both players. — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 9, 2022

Iker Casillas was being ironic but Puyol was being for real 😭💀 pic.twitter.com/acILiBFo2v — Shiro シロ (@5enshiro) October 9, 2022

Iker Casillas' PR manager right now pic.twitter.com/fCkvEGrsKT — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) October 9, 2022

