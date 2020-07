Sujeto en Florida amenaza con una pistola a un hombre por una disputa sobre cubrebocas

Royal Palm, Florida, EE.UU.- Un hombre sin mascarilla sanitaria amenazó de muerte con un arma de fuego a un cliente que sí la usaba en un aparente enfrentamiento sobre los cubrebocas en un local de Walmart en Florida, dijo la policía.

El video de seguridad del local en Royal Palm Beach muestra al hombre sin mascarilla que empuja a un anciano en silla de ruedas por la tienda el sábado por la tarde, dijo la comisaría del condado de Palm Beach en un mensaje por Facebook. Los agentes dijeron que el hombre, cuya identidad no revelaron, está cooperando con la policía.

El hombre en la silla de ruedas se cubrió la boca con un pañuelo rojo mientras estuvo en la tienda.

You think you're big and bad because you pull out a gun? #PalmBeachCounty, we need your help to find this individual #wanted for Assault with a Firearm at a local @Walmart in Royal Palm Beach. He left the store in a white Chevy Equinox.



This took place on July 12, 2020. RT pic.twitter.com/9AdrXIlFti