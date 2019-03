Supermercado cambia bolsas plásticas por hojas de plátano

Agencia

CHAINGMAI, Tailandia.- La idea de eliminar los empaques plásticos porque son difíciles de descomponer y dañan tanto a los animales como al medio ambiente, ha sido una iniciativa a nivel mundial.

The Rimping supermarket in #Thailand has found an innovative way to replace plastic packaging for fruit and vegetables 🌽 Great first step to reduce #plasticpollution pic.twitter.com/5kgasbtxo8